Массовая авария в центре Петербурга попала на видео

Массовая авария в Санкт-Петербурге. В разгар рабочего дня на одном из перекрестков в центре города столкнулись сразу восемь автомобилей. Кадры происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По предварительным данным, виновник ДТП - водитель внедорожника "Ауди" - на огромной скорости пытается проскочить регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Но завершить опасный маневр лихач не успевает. В его машину одновременно с двух сторон врезаются другие авто, которые начали движение в перпендикулярном направлении.

От удара немецкий кроссовер переворачивается на крышу. В результате пострадала женщина - пассажирка одной из машин. Кроме того, в районе ДТП на несколько часов было парализовало движение.