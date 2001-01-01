Жертва принца Эндрю перед смертью оставила послание: откровения, от которых стынет кровь

Младший брат короля Карла III принц Эндрю оскандалился несколько лет назад, когда вскрылась его связь с Джеффри Эпштейном. Оказалось, что сын Елизаветы II пользовался пикантными услугами финансиста. В 2022 году Эндрю проиграл суд и заплатил крупную сумму Вирджинии Джуффре, которая уверяла, что принц имел сексуальные связи с несовершеннолетними, и с ней в том числе.

Джуффре покончила с собой в апреле 2025-го в возрасте 41 года. Перед смертью она оставила послание — свои мемуары. На днях в Британии опубликовали ее книгу под названием "Ничья девушка: воспоминания о том, как я пережила насилие и боролась за справедливость". Джуффре в мемуарах описывает подробности работы на Эпштейна — и особое место в ее рассказе занимает принц Эндрю.

Вирджиния рассказала, что познакомилась с сыном королевы в 2001 году, когда ей было 17 лет, их свела пособница Эпштейна Гислен Максвелл.



"Максвелл разбудила меня тем утром, объявив нараспев: "Вставай с кровати, соня! Это будет особенный день. Как и Золушка, ты встретишь прекрасного принца!" Меня нарядили для него. Я надела джинсы и топ, обнажив полоску живота. Максвелл была не в восторге, но, как и большинство девочек-подростков того времени, я боготворила Бритни Спирс и Кристину Агилеру", — вспоминает Джуффре в мемуарах.

По словам Вирджинии, Эндрю знал сколько ей лет, он сам без проблем определил, что ей 17. "‘Мои дочери чуть моложе тебя’ — сказал он мне, объясняя свою точность. Он знал, что мне 17", — делилась девушка.

Джуффре уверяет, что с принцем встречалась для интима три раза — в Лондоне, Нью-Йорке и на частном острове Эпштейна на Виргинских островах. "Он был достаточно дружелюбен, но все равно вел себя так, будто ему все должны, как будто считал, что секс со мной — его право по рождению", — откровенничала в мемуарах Вирджиния.

"Работа" на Эпштейна подорвала психическое здоровье Джуффре. Девушка принимала антидепрессанты, она утверждала, что происходившее с ней являлось насилием. Но, мол, уйти она не могла, потому что была слабой.

"Он был хорош в поиске девушек, чья уязвимость делала их легкой добычей. Некоторые из нас подвергались домогательствам или были изнасилованы в детстве. Многие были бедны или даже бездомны. Мы были девочками, о которых никто не заботился, а Эпштейн делал вид, что заботится", — объясняет в мемуарах Джуффре.

В интервью BBC в 2019 году Эндрю категорически отверг все обвинения, заявив, что не помнит ни встречи с Вирджинией, ни совместной фотографии, которую показывала девушка. Принц утверждал, что никогда не вступал в отношения с Джуффре и не посещал места, где она, по словам Вирджинии, находилась с ним.

На фоне публикации мемуаров полиция Великобритании в 2025 году возобновила проверку по делу Джуффре. По информации The Guardian, правоохранительные органы получили сведения, что Эндрю якобы передал своему телохранителю личные данные Вирджинии — дату рождения и номер социального страхования, — чтобы собрать информацию и дискредитировать ее в медиа. Из-за поднявшегося скандала принц был вынужден отказаться от использования титула "герцог Йоркский".