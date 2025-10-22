Зеленский поехал выпрашивать оружие в Швецию

Владимир Зеленский прибыл в Столкгольм. В планах украинского лидера - обсудить с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сделку о военном экспорте на Украину, сообщает агентство Reuters.

Шведский премьер подтвердил эту информацию, заявив, что намерен обсудить с Зеленским крупную экспортную сделку. Переговоры пройдут на шведском оборонно-промышленном концерне Saab, где производят истребитель JAS 39 Gripen, самолет-разведчик GlobalEye, ракетные системы и другое оборудование.

Возможность поставок Gripen на Украину рассматривалась в течение последних двух лет. Она была отложена, чтобы позволить Киеву сосредоточиться на поставках истребителей F-16 американского производства, которые он начал развертывать в августе прошлого года. Тем не менее, украинские пилоты побывали в Швеции, чтобы протестировать Gripen и помочь наладить возможный экспорт самолетов. Представитель Saab назвал визит Зеленского важным днем для компании.