Правоохранительные органы задержали мужчину, который устроил в среду, 22 октября, стрельбу возле здания парламента Сербии. Как заявил глава государства Александр Вучич, это террористический акт.

Преступником оказался 70-летний мужчина. Как уточняет РИА Новости, он зашел в палатку в лагере сторонников сербских властей с канистрой бензина и попытался совершить поджог. В заглянувшего в палатку человека преступник выстрелил.

Вучич подчеркнул, что задержанный действовал по политическим мотивам, поэтому его действия квалифицируются как теракт.

Ранее заместитель главы сербского правительства Александр Вулин выразил благодарность Федеральной службе безопасности России за постоянную поддержку в решении "сложных вопросов". Стороны обсудили продолжение сотрудничества между структурами безопасности Сербии и России.

Тем временем по статье о теракте осудили Юрая Цинтулу — он совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года. Цинтула, которому в момент покушения был 71 год, приговорен к 21 году лишения свободы.