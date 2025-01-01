Россиян предупредили о пике эпидемии гриппа после новогодних праздников

Специалисты ожидают эпидемию гриппа в России зимой 2025-2026 умеренной интенсивности. Об этом рассказала в среду, 22 октября, заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. Смородинцева Дарья Даниленко.

Эксперт сослалась на "опыт прошлых недавно закончившихся эпидемий и того, что мы наблюдаем в европейском регионе и в глобальном масштабе". На этом основании "мы склонны считать, что эпидемия, которая придет на территорию России, ожидается умеренной интенсивности".

Пока эпидемиологическая ситуация стабильная и спокойная, развитие эпидемии прогнозируется ближе к концу года — примерно в декабре. Пик эпидемии, как ожидается, скорее всего, наступит после новогодних праздников, цитирует Даниленко "Интерфакс".

Ранее заместитель главного врача по медицинской части поликлиники №220 Департамента здравоохранения Москвы Анна Косенкова рассказала, что вакцинация сокращает риски инфицирования, а также развития тяжелых осложнений, даже если человек заразится гриппом. В группе риска находятся дети, беременные женщины, старики, люди с хроническими заболеваниями и ряд других категорий пациентов.

Тем временем россиян призвали не бояться сообщений о вспышке ветрянки в стране. Росздравнадзор напомнил, что вакцинация от ветряной оспы входит в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям — решение о прививках находится в ведении регионов. При этом препаратов для вакцинации достаточно.