Минобороны показало кадры тренировки стратегических ядерных сил

Верховный главнокомандующий Российскими Вооружёнными силами Владимир Путин сегодня провёл плановую тренировку стратегических ядерных сил страны. С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлён пуск баллистической ракеты "Синева". Также к тренировке привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС.

Четкие команды, отточенные действия. Ядерная триада России - всегда в боевой готовности. Тренировкой стратегических сил руководит главнокомандующий Владимир Путин. На связи - Национальный центр управления обороной.

Стратегический ракетный комплекс РС-24 "Ярс" - важный компонент российского ядерного щита. Шахтные и мобильные установки несут баллистические ракеты, разделяющиеся заряды которых могут прорывать вражескую ПРО и поражать до шести целей на расстоянии до 11000 километров. Но это, согласно ядерной доктрине России, средство не нападения, а сдерживания агрессии противника.

На глубине 75 метров экипаж атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота "Брянск" выполняет пуск баллистической ракеты "Синева". Одновременно с аэродрома базирования взлетают самолеты дальней авиации Ту-95 МС, несущие крылатые ракеты воздушного базирования.

Был проверен уровень подготовки и практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. Все задачи тренировки выполнены. В частности, баллистические ракеты "Ярс" поразили цели на полигоне "Кура" на Камчатке.