Житель Калифорнии пострадал в столкновении пешехода с самолетом

Два человека пострадали в результате экстренной посадки небольшого самолета в Калифорнии. Пострадавшие госпитализированы, сообщила пожарная служба города Лонг-Бич.

По данным спасателей, самолет совершал экстренную посадку, в результате столкнулся с пешеходом в парке. Бригады пожарных извлекли из кабины пилота. Пожилой мужчина доставлен фельдшерами в местную больницу.

Ранен пешеход. Женщина 40 лет была также доставлена в местную больницу. Согласно заявлению, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. О причинах экстренной посадки пока не сообщается, идет расследование, передает Long Beach Post.