Украинцев предупредили о перерывах в снабжении газом и электричеством

Грядущей зимой украинцев ждут неизбежные отключения газа и света. В регионах Украины повреждены объекты энергетики и газодобычи, заявил экс-министр энергетики Юрий Продан.

Этот период будет самым сложным по сравнению с предыдущими, - сказал Продан в интервью украинскому изданию "Телеграф". Ранее бывший министр призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. А в Раде заявили, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.

Издание также сообщило, что во всех регионах Украины с 16:00 будут введены графики почасовых отключений. В "Укрэнерго" пояснили, что это делается с целью обеспечения долговременно обесточенных потребителей. Также во всех регионах Украины с 16: 00 до 22: 00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.