Родным проданной на органы 26-летней модели из Беларуси прислали официальное заключение о смерти: вот что в нем написано

26-летняя жительница Минска Вера Кравцова погибла в Мьянме в начале октября. Девушка стала жертвой местной мафии, ее убили и продали на органы.

К преступникам белоруска попала, когда решила подзаработать. Вера увидела в Сети объявление о наборе моделей в Таиланде. Платить обещали хорошо, а требования к кандидатам были вполне реальные. Но встреча с работодателем оказалась обманом. Девушку вывезли в Мьянму и заставили проворачивать мошеннические схемы через соцсети. Вера должна была флиртовать с мужчинами на сайтах знакомств, выманивая у них деньги.

Что произошло дальше, не известно. В начале месяца родным Кравцовой позвонили из Мьянмы и потребовали 500 тысяч за тело девушки. Таких денег у семьи не оказалось. А позже выяснилось, что Веру продали на органы.

Близкие девушки обратились в полицию, поднялась шумиха в СМИ. В итоге в Мьянме правоохранители устроили облаву на местных мафиози и нашли бараки, где содержали рабов. Были освобождены больше двух тысяч человек. Их вынуждали по 17 часов в сутки обманывать людей в социальных сетях и на сайтах знакомств, вымогая деньги. Веры среди освобожденных не было.

Полиция Таиланда провела расследование по факту исчезновения гражданки Беларуси. Удалось выяснить, что девушка вылетела в Мьянму 20 сентября в 7:20. Веру, судя по записям с камер видеонаблюдения, никто не принуждал, она прошла через систему автоматического пограничного контроля, спокойно вела себя в аэропорту.

А накануне семья белоруски получила официальное письмо из Мьянмы. В нем была справка на бирманском языке о том, что Вера, "работавшая в Мьянме в деревне Пхлу, умерла от сердечного приступа. Тело было кремировано в деревне Инкин 16 октября в 12:00".