Известный на Украине певец призвал к военному перевороту в Киеве

Власть на Украине должна забрать себе армия, убежден лидер украинской группы "Вопли Видоплясова". Олег Скрипка в интервью украинским СМИ призвал к военному перевороту в Киеве.

Скрипка отметил, что население во время выборов часто отдает голос популистам. По его мнению, надо поставить во главе страны "нормального военного". Либо вообще допустить к политике только военных - тех, кто прошел боевые действия, передает РИА Новости.

Певец добавил, что всех политических деятелей необходимо проверять - но не уточнил, как именно. Ранее украинский музыкант пожаловался на отмену концертов в Европе из-за обвинений в фашизме.