Катя Гордон услышала, что говорит юная невеста Лепса, и схватилась за голову: "Это дикий позор"

Екатерина Гордон внезапно вмешалась в конфликт Вики Бони и Авроры Кибы. Юрист не стала защищать ни одну из сторон в суде, но дала дельный совет юной невесте Григория Лепса.

Катя просто не смогла пройти мимо, услышав, как разговаривает 19-летняя студентка лондонского колледжа. На премьере сказки "Алиса в Стране чудес" Аврору спросили, как она отреагировала на иск от Бони. Киба пыталась ответить, но получилось у нее не сразу…

"Я знаю одно — мой папа был таким человеком, что он бы не женился на моей маме, если бы у нее была такая репутация. Человек первым начал эту историю. Я считаю, что у человека заканчивается инфополе", — заявила Аврора.

Гордон буквально схватилась за голову от такого косноязычия. Юрист записала видеообращение, в котором пристыдила девушку.

"Когда я вижу выступление Авроры Кибы, где она не может построить ни одного сложносочиненного предложения, я хочу сказать следующее. Аврора, мне совершенно неважно, какая разница в возрасте у тебя с господином Лепсом, но мне важно, что ты не умеешь разговаривать", — обратилась к студентке правозащитница.

Гордон посоветовала Кибе читать книги и учиться говорить красиво и понятно. Катя отметила, что даже самые дорогие драгоценности теряют свой блеск, когда их обладательница не может двух слов связать.

"Это дикий позор, который не компенсирует ни один пиарщик, который тебе на ухо что-то шепчет. Учись говорить. Уважай себя. Уважай свою аудиторию. Это стыдно. И никакое кольцо или сережки это не компенсируют", — заключила юрист.

Напомним, Аврора Киба обвинила Викторию Боню в проституции. Звезда "Дома-2" в ответ подала в суд на невесту Лепса и потребовала публичных извинений.