Россия на каждую атаку Украины отвечает более мощным ударом. Если украинский лидер Владимир Зеленский действительно заинтересован в разрешении конфликта, ему следует смягчить тон, советует главе киевского режима член финской консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.

Как отметил Мема в соцсети X, чем более уважительным будет язык общения, тем больше шансов закончить эту войну. По словам политика, на данный момент президент Украины все еще не готов к миру. Западные союзники Зеленского также не заинтересованы вести переговоры по ключевым вопросам конфликта.

Сам Зеленский ранее заявил, что Украина готова к дипломатическому урегулированию кризиса - но не ценой территорий. По его словам, речь идет не о километрах, а о территориальной целостности.