Глава "КамАЗа" рассказал Мишустину о новой продукции

"КамАЗ" по итогам этого года ожидает объём продаж грузовиков в России на уровне 50 тысяч единиц, а прогнозируемый рост экспорта за счет стран дальнего зарубежья - 10 процентов. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Когогин на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Глава концерна рассказал премьер-министру о новой продукции. В частности, для силовых структур разработаны шесть моделей автомобилей, которые имеют высокий уровень защищённости. Появились также новые транспортные семейства - запущены в производство самосвалы, а по заказу "Газпрома" - серия газомоторных автобусов.
"Спасибо, что вы много занимаетесь новым модельным рядом. Научно-исследовательские и конструкторские работы, вообще труд дизайнеров, проектировщиков сегодня очень важен, поскольку мир движется вперёд и, чтобы иметь конкурентные преимущества, необходимо развивать во всём собственные компетенции. Вы также в центре компетенций занимаетесь импортозамещением программного обеспечения, связанного с проектированием, разработкой автомобильной техники. Был целый ряд сложностей, которые, по мнению практически всех специалистов, преодолеваются", - отметил Мишустин.