Глава "КамАЗа" рассказал Мишустину о новой продукции

"КамАЗ" по итогам этого года ожидает объём продаж грузовиков в России на уровне 50 тысяч единиц, а прогнозируемый рост экспорта за счет стран дальнего зарубежья - 10 процентов. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Когогин на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Глава концерна рассказал премьер-министру о новой продукции. В частности, для силовых структур разработаны шесть моделей автомобилей, которые имеют высокий уровень защищённости. Появились также новые транспортные семейства - запущены в производство самосвалы, а по заказу "Газпрома" - серия газомоторных автобусов.