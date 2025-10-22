Зеленский похвалил Трампа за идею заморозки конфликта

"Хорошим компромиссом" назвал украинский лидер Владимир Зеленский предложение президента США Дональда Трампа по заморозке украинско-российского конфликта на линии фронта. Оценку главы киевского режима приводит агентство Reuters.

Зеленский отправился в поездку по скандинавским странам. В Швеции украинский лидер подписал письмо о намерениях, касающееся продажи Киеву шведских истребителей Gripen E. Речь идет о 100-150 самолетах, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

По словам шведского премьера, это начало долгого пути, который приближает Стокгольм и Киев к крупной экспортной сделке. Jas Gripen E - истребитель четвертого поколения, разработанный шведской оборонной компанией Saab. ВВС Швеции получили всего один из 60 заказанных истребителей.