Никита Пресняков показал, в каких условиях живет в США: причина развода стала ясна

Никита Пресняков и Алена Краснова разводятся после 10 лет совместной жизни. 19 августа они сделали официальное заявление о расставании.

Супруги не назвали конкретную причину развода, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. "Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем все, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья", — говорилось в сообщении пары.

Поползли слухи, что Краснова не смогла привыкнуть к жизни без роскоши. Как рассказал продюсер Леонид Дзюник, Алену с детства баловали, ведь она выросла в очень обеспеченной семье. После побега из России Никита лишился значительной части доходов и не смог удовлетворить запросы красавицы-жены.

Только спустя несколько месяцев после развода эта версия получила подтверждение. Никита в соцсети опубликовал видео, в котором показал обстановку в своей американской квартире. В США старший сын Кристины Орбакайте перебрался в 2022 году и обосновался в Лос-Анджелесе, где у него была недвижимость, подаренная бабушкой Аллой Пугачевой. В эту квартиру он позже и перевез жену. Вот только оказывается, Примадонна просто предоставила жилплощадь, а делать ремонт и все обустраивать уже должен был сам Пресняков. Судя по кадрам из квартиры, Никита смог сделать самый обычный ремонт, апартаменты обставлены очень скудно.

Квартира имеет два этажа: на первом — просторная гостиная совмещенная с кухней, а на втором — спальня. Апартаменты оформлены в бежевых тонах. У окна располагается диван и большой телевизор, в центре — круглый стол, где могут собираться гости, а в другом конце комнаты — кухонный уголок с барной стойкой. Все скромно, без дорогой отделки или шикарной мебели, но со вкусом.

"Ходили слухи, что Алена не смогла привыкнуть к жизни в эмиграции, и, глядя на американскую квартиру Никиты, становится понятно, что Красновой не хватало роскоши и богатства, в которых они купались, пока оставались в Москве", — пишет издание 7Дней.