Франции и всей Европе следует быть готовыми к войне уже к вечеру. С таким предупреждением выступил командующий французскими сухопутными войсками генерал Пьер Шилль.

Как сказал генерал в интервью RTL, уже сегодня вечером французская армия должна быть готова встать на защиту страны и континента. По его словам, цепь событий, которая приведет Европу к масштабному вооруженному конфликту, может запуститься в любой момент.

Пьер Шилль отметил, что армия рассчитывает на увеличенный бюджет. Генерал отметил, что новый премьер-министр Франции пообещал не трогать запланированное увеличение. Если амбиции, заявленные Эммануэлем Макроном, будут реализованы, к 2027 году они могут достичь почти 64 миллиардов евро.