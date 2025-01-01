В Москве пройдет Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел"

31 октября в кинотеатре "Поклонка" Музея Победы состоится торжественная церемония открытия Международного благотворительного кинофестиваля "Лучезарный Ангел". Кинофестиваль проходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

В 2025 году в рамках кинофестиваля зрители смогут не только посмотреть фильмы конкурсной и внеконкурсной программы, посетить специальные и премьерные показы, но и принять участие в круглых столах и мероприятиях дискуссионных клубов: "Человек на своём месте", "От Великой Отечественной до наших дней", "Герои нашего времени", затрагивающих вопросы нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, влияния культурно-информационного пространства на современную молодёжь.