В Новосибирске состоится Межрегиональный форум бизнеса и власти "Дни ритейла в Сибири"

С 19 по 21 ноября в Новосибирске в МВК "Новосибирск Экспоцентр" Министерство промышленности и торговли России совместно с правительством Новосибирской области, Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла проводит ежегодный Межрегиональный форум бизнеса и власти "Дни ритейла в Сибири". Форум станет ключевой площадкой для обмена опытом и диалога между профессионалами ритейла, производителями, представителями органов власти и бизнеса.

Деловая программа сформирована с учетом потребностей региона и охватит актуальные направления ритейла, включая потребительские тренды, стратегии и практики регионального рынка, маркетинг, складская логистика, собственное производство, коммерческая недвижимость, инновации и искусственный интеллект, Wine Retail и многое другое.

С программой форума можно ознакомиться на сайте siberia.retaildays.ru.