Российская армия продолжила нанесение ударов по украинским тылам. Прилет "Гераней" отмечен в Черниговской области, Киеве, Днепропетровске и в подконтрольном ВСУ Херсоне. Это наш ответ на террористические атаки противника по гражданским объектам в России.

В зоне спецоперации на основных участках фронта наши войска уверенно продвигаются вперед. На сватовско-купянском направлении расчет самоходной артиллерийской установки "Мста" поразил опорник киевских боевиков. Вражеские позиции обнаружила разведка с помощью беспилотников. Экипаж выдвинулся к передовой и осколочно-фугасными снарядами уничтожил националистов.

Бойцы группировки "Восток" рассказали подробности освобождения Полтавки в Запорожской области. К населенному пункту подходили с разных сторон, окружая противника. Форсировав реку, наши штурмовики закрепились в селе и, несмотря на минометные удары и атаки дронов, обратили врага в бегство. Было зачищено более 500 строений.