Пограничники США задержали историка моды Александра Васильева

Пограничникам США показался подозрительной личность историка моды Александра Васильева. В американском аэропорту у него взяли отпечатки пальцев. Пограничники поинтересовались целью визита историка в страну, также спрашивали, почему в сети много рекламы его выступлений.

Как написал Васильев в соцсети, его ответы на хорошем английском языке пограничника не удовлетворили. Офицера смутило удаленное расположение городов, в которых запланированы выступления.

Позже телеведущего увели в комнату задержания. Его багаж досмотрели на фоне событий с хищением драгоценностей из Лувра. 19 октября из музея в Париже вынесли девять предметов из коллекции украшений Наполеона III и его жены, передает RT.