Регина Тодоренко оказалась в больнице с маленьким сыном: обжег глаза спиртом

25 сентября Регина Тодоренко сообщила, что родила третьего ребенка. У телеведущей и ее мужа, певца Влада Топалова, появился еще один сын.

Регина призналась, что до рождения третьего ребенка считала, что является опытной мамой, а значит будет со всем легко справляться. Но на деле вышло совсем иначе. Тодоренко в статусе многодетной мамочки всего месяц, а уже жалуется, что не может уследить за мальчиками.

На днях телеведущая оказалась в больнице. Обычный прием у педиатра едва не привел к трагедии. Мальчики один за другим испытывали терпение мамы, и к концу осмотра она уже с трудом держалась, ведь старшие сыновья только чудом избежали серьезных травм.

"Я впервые сходила на прием к педиатру с тремя детьми. Итог: один кричал минут 30 во время УЗИ, второй чуть не обжег себе руки кипятком из кулера, третий-таки обжег себе глаза спиртом для рук. А я... я в шоке. Несите магний!" — посетовала артистка.

Ранее Регина намекнула, что Влад Топалов не помогает ей с сыновьями. Тодоренко рассказала, что фактически оказалась одна с тремя детьми. По словам телеведущей, порой ей хочется выть от беспомощности и отчаяния.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в 2018 году. Почти сразу после свадьбы у них родился первенец Михаил, а летом 2022 года на свет появился Мирослав.