Политолог Суслов: Задача Брюсселя - сорвать мирные переговоры

Пытаясь перехватить инициативу у Трампа, европейские страны выдвинули свой план - 12 пунктов урегулирования кризиса. На что рассчитывают инициаторы подобных планов, уходя от обсуждения первопричин конфликта?

На этот и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель директора Центра комплексных европейских исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Задача Брюсселя - сорвать мирные переговоры, сделав их невозможными. Сейчас европейцы действуют по тому же самому шаблону, по которому они действовали после саммита в Анкоридже. Тогда группа европейский лидеров приехала в Вашингтон убеждать Трампа принять их понимание гарантий безопасности, категорически неприемлемое для России", - отметил эксперт.

