После того, как из Лувра вынесли сокровища Наполеона, Франция задохнулась от возмущения: до чего страну довели! Среди бела дня из знаменитого зала Аполлона увели тиар да ожерелий на 88 миллионов. Первые вопросы, конечно, к президенту страны: а ты куда смотрел? Все с Россией воюешь, кулаком грозишь, а у тебя из-под носа бриллианты да диадемы мешками выносят.

Макрон, конечно, пообещал, всех поймать и все вернуть. Только в сети уже началась кампания-расследование с привлечением искусственного интеллекта. Президенту Пятой республики досталось и за его наполеоновские амбиции, и вечное бахвальство. И тут как прорвало! Выяснилось, что еще неделю назад задержали тётку, которая обнесла Музей естественной истории в Париже, утащив с собой шесть кило золотых самородков, в том числе самородок с Урала, подаренный музею Николаем I в 1833 году.

Из музея Дени Дидро кто-то увел коллекцию монет 18-19 веков. "В Лангре идет расследование ограбления дома Дени Дидро. Часть сокровищ была украдена. Следователи склоняются к тому, что это было заранее спланированное преступление", - говорят. Следствие, конечно, на единственно верном пути, и версия прекрасная, но как она поможет вернуть почти две тысячи коллекционных монет?

Между тем заколоченное фанеркой окно, через которое искатели сокровищ проникли в Лувр, уже стало новой достопримечательностью. Люди селфи делают на память - когда еще такое увидишь?

Политики не упустили момента, чтобы кинуть камень в Макрона. Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла с комком в горле назвал ограбление Лувра "невыносимым унижением для страны". Да мало ли унижений вынесла ваша страна? Особенно после того, как в Белом доме прописался бульдозер нового политического курса Дональд Трамп.

