Во Франции бьют тревогу после двух дерзких ограблений музеев

Опять воры. Не успели французы опомнится от ограбления Лувра - и вот очередная дерзость: люди в черном вломились в музей Просвещения Дени Дидро. Свидетелей не нашли - ни посетителей, ни музейщиков на месте не было - злоумышленники специально подгадали под выходной.

В здании много ценного: 10 комнат посвящены жизни Дидро. Но грабителей эпоха Просвещения, похоже, не так интересовала. А вот финансы - да. Витрина, где лежала коллекция монет 18-19 веков, разбита. Большая часть золота и серебра - это примерно 90 тысяч евро - пропала. Причем, обчистили Дом философа, оказывается, спустя каких-то несколько часов после Лувра. Общественность вздрогнула: это же музейная варфоломеевская ночь.

Очереди длиннее, чем обычно - Лувр сегодня впервые после ограбления открыл двери для посетителей. Толпы зевак стремятся попасть на место преступления. Правда, галерея Аполлона, откуда воры вынесли украшений на 88 миллионов евро, закрыта. Впрочем, что там происходило, знают уже все. И совсем не многие понимают, где была охрана.

Картину преступления специалисты уже восстановили. На ограбление века ушло каких-то 3 минуты 58 секунд. Как удалось взять Лувр без единого выстрела, обсуждает сейчас вся страна. По информации СМИ, сотрудники самого посещаемого музея мира давно просили администрацию усилить охрану бесценных экспонатов. Но ситуация намного хуже, сегодня призналась Сенату директор Лоранс де Кар:

"Честно скажу, когда я пришла на место руководителя Лувра, прежний глава меня предупредил: в музее хроническая нехватка финансирования и оборудования. Ветхая инфраструктура. Масштабная модернизация была проведена около 40 лет назад. Сейчас многое из техники вообще не работает".

И верил в добропорядочность граждан не только Лувр. Как выяснилось, в музее Дидро не было ни камер, ни ночной охраны.