ВС России успешно высадились на Карантинном острове в Херсоне

Подразделения ВС России высадились на Карантинном острове в Херсоне, сразу взяв под контроль ключевые объекты. Как сообщил командир разведывательного взвода, задача была сложная – предстояло форсировать водный рубеж под огнем противника. Была поставлена задача создать плацдарм для дальнейшего наступления.

По словам военного, разведка боем показала, что противник не ожидал удара именно в этом месте. Российские войска действовали быстро и слаженно. После высадки ВС России отразили все попытки украинских контратак. У противника большие потери, отметил командир в интервью агентству ТАСС.

Карантинный остров - западная часть Херсона, соединяется с остальной частью двумя мостами: железнодорожным и автомобильным. Военный уверен, что успех ВС России на этом участке открывает возможности для контроля над западной частью города.