На улицах Павловки штурмовики разворачивают триколор. Небольшая деревня в Запорожской области освобождена и зачищена. В ожесточенных боях ВСУ потеряли два взвода и семь единиц техники. Но передышки в атаках на позиции бандеровцев не будет. Павловка лишь промежуточное звено в цепи опорных пунктов ВСУ в Запорожье. И ближе к вечеру группировка "Восток" атаковала Малую Токмачку. Главный укрепрайон Ореховского направления. Прорыв шел сразу с трех сторон. Штурмовиков поддерживали танки. К этой минуте известно, что российские бойцы надежно закрепились в центре. И контролируют большую часть поселка.

Вдоль дороги на Краматорск – десятки подбитых машин. Еще больше – по пути в Константиновку. Вот прямо на перекрестке догорает броневик националистов. От налетов российских беспилотников колонны ВСУ уже не спасает ни маскировка. Ни антидроновые сетки. С каждым днем защитные экраны все больше превращаются в лохмотья.

Первые группы российских штурмовиков уже в Константиновке. Там, где в высотках выгоревшие окна или рухнувшие пролеты, еще несколько дней назад находились огневые и наблюдательные точки ВСУ. И, судя по их количеству, значительная часть укреплений уже ликвидирована. В Красноармейске штурмовики отбили у бандеровцев железнодорожный вокзал, локомотивное депо и почти все административные здания поблизости. А накануне наши артиллеристы взяли под огневой контроль и последнюю дорогу, по которой ВСУ могли подвозить резервы.

Обвал линии обороны ВСУ от Краматорска до Днепропетровска идет стремительно. Националисты бросили свой самый дорогой и надежный укрепрайон в этой линии. Его строительство в селе Мирное обошлось почти в 5 миллионов долларов. Теперь село в руках российских бойцов. Так же, как Ивановка в Днепропетровской области.

А это видео сделали сами бандеровцы. Возможно, последнее селфи на фоне указателя на въезде. Хотя сегодня правильнее – выезде. Это Купянск. Националисты отступают из города. Обочины, словно свалка металлолома, усеяны сожженной натовской бронетехникой. Только за сутки на северном фронте уничтожены более 400 радикалов. Город при таких потерях ВСУ явно не удержат.