Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 23 октября, уничтожили и перехватили 139 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 56 БПЛА ликвидированы над территорией Белгородской области, 22 дрона — над Брянской областью, 21 аппарат — над территорией Воронежской области, 14 БПЛА — над Рязанской областью, 13 БПЛА — над территорией Ростовской области.

Кроме того, четыре беспилотника сбили над Крымом, по два — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями, один дрон — над Курской областью.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжает спецоперацию, несмотря на атаки украинских беспилотников — российские бойцы предпринимают эффективные меры по борьбе с такими атаками.

При этом европейские лидеры пытаются пугать своих граждан беспилотниками, якобы запускаемыми Россией. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что над Европой "происходит нечто новое и опасное", а затеяно это для того, "чтобы вывести из равновесия наших граждан, проверить нашу решимость".