Генпрокуратура попросила суд признать ФБК* террористической организацией

Верховный суд России принял к рассмотрению иск в отношении американской некоммерческой корпорации Anti-Corruption Foundation, Inc ("Фонд борьбы с коррупцией, Инк."). Генпрокуратура России просит признать ФБК террористической организацией.

Рассмотрение дела назначено на 27 ноября. Как сообщили в пресс-службе суда, заседание пройдет в закрытом режиме. Мосгорсуд летом 2021 года удовлетворил иск столичной прокуратуры и признал "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд защиты прав граждан", а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

В иске прокуратуры было сказано, что перечисленные организации пытались создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции. По решению суда эти фонды были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена, передает ТАСС.

* Организация, признанная экстремистской, иностранным агентом, деятельность в РФ запрещена