"Семья и собака погибли из-за несчастного случая": сделано заявление о пропавших в тайге Усольцевых

Пропавших в Партизанском районе Красноярского края туристов Сергея, Ирину и Арину Усольцевых не видели живыми уже больше 20 дней. Поиски не дали результатов, не найдена даже какая-либо зацепка.

Но всплыли подробности поисковой операции. Выяснилось, что в первую неделю следователи опрашивали местных жителей, заглядывая буквально в каждый дом, осматривали подвалы. Проверялась версия убийства семьи. Но никаких улик правоохранители не обнаружили.

Профессиональные спасатели продолжают поисковую операцию, несмотря на сложные погодные условия и сугробы. Они надеялись, что Усольцевы укрылись в одном из домиков охотников.

"Проверили все зимовья охотников и дома под сдачу, но не обнаружили следов семьи. Сейчас одна из приоритетных версий — вся семья и собака погибли в результате несчастного случая", — заявил источник SHOT.

Шансов что Сергею, Ирине и Арине Усольцевым удалось выжить, почти нет. "Продержаться 24 дня в горах, где температура уже опускается до минус 15 градусов и идет снег, без укрытия нереально. Единственный оставшийся шанс — это то, что они спрятались в пещере и смогли придумать, как греться", — рассказал источник.

Согласны с тем, что скорей всего семье не удалось спастись и опытные туристы. Люди, сами бывавшие в подобных ситуациях, обратили внимание на один важный знак — если бы семья просто заблудилась, в первые дни после пропажи местные жители видели бы дым над лесом. Жители поселка Кутурчин поняли, что с туристами что-то случилось уже следующим утром, ведь машина Усольцевых стояла ровно там, где днем ранее ее оставил Сергей. Еще до начала поисковой операции они внимательно посматривали в сторону тайги, но никто не заметил дым.

"В такие температуры без огня вообще не вариант выжить. На кадрах с места поисков семьи курум в снегу, а это крайне опасное занятие — ползать по скользким камням, да еще с ребенком и собакой. Какой-то бред. Поэтому я бы рассматривал скорее все же вариант с волками. Или же второй вариант, что они намеренно от чего-то сбежали в тайгу или из страны. Весной станет понятно", — рассказал "ТВ Центру" походник с более чем 10-летним стажем Андрей.