ПВО сбила за четыре часа девять дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку воздушной атаки украинских дронов на российские регионы. В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сбито над Белгородской областью. Еще три дрона ВСУ уничтожено над территорией Брянской области.

Также сообщается о взрыве в Ставрополе. По предварительной информации, неустановленное взрывное устройство сработало микрорайоне 204-й квартал. Осколочные ранения получила женщина, место происшествия оцеплено.