Сияющая от счастья Полина Диброва похвасталась массивным кольцом: "Моя мечта сбылась"

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавицу Полину у шоумена увел друг семьи Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. По слухам, Диброва и Товстик планируют вскоре пожениться и вместе воспитывать детей — троих Полины и шестерых Романа. Но пока модель не спешит бросаться в омут с головой, она живет в отдельном доме, и о новых отношениях предпочитает не говорить.

Злые языки шептались, что после скандального развода Товстик не будет с Дибровой. Но, похоже, в паре все прекрасно. Полина утверждает, что любима и счастлива. Модель даже похвасталась, что ее осыпают подарками, правда, не уточнила кто.

Полина опубликовала фото, на котором продемонстрировала массивное кольцо. Перстень из серебра и желтого золота изумительно смотрится на тонком пальчике Дибровой. "Приятно получать подарки на день рождения в октябре", — отметила Полина, которая родилась 16 июля.

Но это не все презенты, что получила бывшая жена телеведущего. Диброва стала обладательницей новенького смартфона. Полина устроила распаковку и объявила, что это долгожданный подарок. "Моя мечта", — заверила модель.

После развода с телеведущим Полина точно не унывает и ни в чем не нуждается. Недавно Диброва вернулась из путешествия по Италии. В теплой стране модель наслаждалась солнцем и плавала под парусом. Поговаривают, что компанию Полине составил Роман Товстик.