Взрыв в Ставрополе прогремел возле воинской части. По предварительной информации, неустановленное взрывное устройство сработало в микрорайоне 204-й квартал. Осколочные ранения получила женщина, позже пострадавшая скончалась в больнице.

Информация о происшествии уточняется. Место инцидента оцеплено представителями экстренных служб и правоохранительных органов, передает ТАСС.

Подозреваемый во взрыве в Ставрополе задержан, сообщает Telegram-канал Mash. Предполагаемый подрывник, предположительно, оставил взрывчатку в детской коляске. Задержанного отвели на территорию воинской части для допроса.