Губернатор Челябинской области сообщил о взрыве в Копейске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Телеграм-канале рассказал о взрыве в городе Копейск. Там есть погибшие. На месте работают экстренные службы.

"Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба", - говорится в сообщении.

Глава региона подчеркнул, что угроза жителям и гражданским объектам отсутствует.

