Трамп отменил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 23 октября он сообщил журналистам.

"Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели", — сказал Трамп.

При этом он добавил, что планирует встретиться с российским лидером позже. Трамп также подчеркнул, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.

Ранее на прошлой неделе президенты России и США провели телефонный разговор. По итогам беседы Трамп заявил, что собирается встретиться с Путиным в Будапеште.