Трамп отказывается встречаться с Путиным и вводит санкции, но не дает "Томагавки"

Дональд Трамп пока не готов встречаться с Владимиром Путиным. Но не исключает такой возможности в будущем. Об этом после долгих размышлений президент США сообщил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Глава Белого дома также отметил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине. Но при этом заявил о введении новых антироссийских санкций. Как сообщили в американском Минфине, ограничения коснутся компаний "Роснефть", "Лукойл" и трех десятков их дочерних предприятий.

Правда, Трамп уточнил: он не уверен, что рестрикции заставят Москву изменить позицию по Украине. Однако киевский режим также должен сесть за стол переговоров. Президент США особо подчеркнул: Вашингтон не намерен передавать ВСУ ракеты "Томагавк" и провоцировать Россию прямым участием в конфликте.

"Многие не знают: на то, чтобы научиться пользоваться "Томагавками", потребуется минимум полгода, а то и год интенсивных тренировок. Это очень мощное оружие, очень точное и, возможно, именно поэтому такое сложное. "Томагавк" можно запустить только в том случае, если мы сами это сделаем, но мы этого делать не собираемся. Как не собираемся и обучать других. Wall Street Journal написала, что я снял ограничения на запуск Украиной ракет вглубь территории России. Но это вранье – я этого не делал. Они используют европейские ракеты или какие-то еще, но не наши", - заявил президент США.

О желании поддерживать контакты с российской стороной сказал журналистам и глава Госдепа Марко Рубио - дипломаты по-прежнему готовы встречаться, если это поможет урегулировать ситуацию на Украине.

О настрое на переговоры неоднократно заявляли и в Москве. Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров еще раз уточнил: позиция России остается неизменной - устойчивого мира нельзя добиться без устранения первопричин конфликта.