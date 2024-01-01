На полигонах Минобороны проходят подготовку добровольцы, заключившие контракт

Как входить во вражеские здания, бойцов, впервые подписавших контракт с Минобороны, учат уже с первых тренировок. По сценарию занятий здесь окопалась пехота противника. В составе малых групп, переходя от дома к дому, ее нужно уничтожить. Тренировки проводят инструкторы с опытом участия в СВО. Они учат новобранцев скрытно подбираться к позициям врага, контролировать простреливаемые участки местности, во время продвижения прикрывать друг друга.

Боец с позывным “Урал” на полигоне несколько дней, однако уже успел освоить тактическую стрельбу, медицину, инженерную подготовку - этому учат всех новобранцев. Рассказывает, что близкие поначалу не хотели его отпускать, но ему удалось их переубедить.

Условия, в которых новобранцы проводят занятия, максимально приближены к боевым. Работать приходится в том числе под минометным обстрелом. Инструкторы по ходу тренировки постоянно усложняют ее сценарий - в реальном бою может случиться всякое.

"Ранение бойца или выход оружия из строя. Или контрдействия противника. В тактической подготовке постоянно что-то меняется. Характер боевых действий тоже зачастую довольно быстро меняется. Приходится постоянно искать пути решения", - говорит инструктор.

О том, что ждет добровольцев в рядах Вооруженных сил, рассказывают в пунктах отбора на военную службу по контракту. Евгений служил срочную в ВДВ наводчиком-оператором боевой машины десанта. Теперь хочет сменить специальность: "Пришло время сделать мужской поступок и пойти в ряды Вооруженных сил защищать нашу Родину. Сейчас я иду и хочу отучиться на оператора беспилотных летательных систем. Плечом к плечу со своими товарищами".

В пунктах отбора подробно разъясняют и меры поддержки добровольцев, которые оказываем им государство.

"Есть такая мера поддержки, как списание долгов должникам от 1 миллиона до 10 миллионов рублей. Задолженность должна возникнуть в судебном порядке до 1 декабря 2024 года. Человек при заключении контракта может написать заявление судебным приставам. Государство полностью берет на себя обязательства по списанию задолженности", - рассказал Антон Делидов, старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту.

При заключении контракта добровольцы получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей - и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно 1 миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Заявки принимают также онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.