Стороны украинского конфликта должны сначала обеспечить прекращение огня и лишь затем вести переговоры об урегулировании конфликта. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Рютте напомнил, что несколькими днями ранее Трамп призвал Россию и Украину остановиться "там, где находитесь", то есть фактически заморозить боевые действия по нынешней линии фронта.

Генсек НАТО заверил, что "лоббирует в пользу только одного": гарантировать, что "мы положим конец этой войне", а потому поддерживает предложение Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что позиция России и российского лидера Владимира Путина по мирному урегулированию последовательна и хорошо известна. При этом противоречивые заявления из Киева не способствуют мирному урегулированию, а лишь затрудняют процесс.

На Украине при этом жалуются, что Евросоюз не рассматривает ее как полноценного партнера в формировании новой архитектуры европейской безопасности. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный посетовал, что киевский режим важен Европе только с точки зрения "частичного использования боевого опыта и помощи в войне с Россией, следуя стратегии избегания войны путем поддержки уже воюющего соседа".