Средняя пенсия по старости вырастет почти на 2 тысячи рублей в 2026 году

Повышение страховых пенсий в 2026 году затронет 38 миллионов российских пенсионеров. Об этом рассказал в четверг, 23 октября, глава Социального фонда Сергей Чирков.

По словам Чиркова, в результате индексации в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тысячи рублей и превысит 27 тысяч рублей.

В целом на страховые пенсии будет направлено из государственного бюджета почти 11,9 триллиона рублей, цитирует главу Социального фонда РИА Новости.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов подчеркивал, что социальная политика — первый приоритет проекта федерального бюджета на следующие три года. Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам будут повышены с 1 января 2026 года на 7,6%.

Между тем в России прозвучала инициатива ввести статус "Ветеран трудовой деятельности" и установить доплаты к пенсии для его обладателей. Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин считает, что вероятность этого весьма высока — такой шаг стал бы "важным сигналом для всего общества и особенно для молодежи".