12 человек погибли в результате взрыва на заводе в Копейске

Число погибших при взрыве на заводе в Копейске возросло до 12 человек.

Пострадали семь человек, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщают telegram-канал "112" и источник "Известий". Власти данные о росте числа жертв взрыва пока не подтвердили.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщал о девяти погибших и пяти пострадавших.

О взрыве на заводе "Пластмасс" в Копейске стало известно 22 октября около полуночи. В настоящий момент ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка. После этого спасатели приступят к разбору завалов.

Причиной взрыва могло стать нарушение технологического процесса. Официально версия с прилетом беспилотников не подтверждается.