Певица Слава предъявила мужчину, им оказался Борис Корчевников: как он на нее смотрит

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) переживает сложный период. Недавно она объявила, что самые близкие ей люди совершают в последнее время разные "мерзкие и предательские поступки". Певица в слезах рассказывала, что ее буквально "втоптали" в землю. Однако что конкретно случилось, популярная исполнительница рассказывать не стала.

Тем не менее, известно, что у Славы был обеспеченный жених Анатолий Данилицкий, но она сама разорвала с ним отношения. В конце 2022 года артистка объявила о расставании с избранником, после этого они несколько раз сходились и расходились.

В Сети многочисленные поклонники считают, что Слава никак не может простить возлюбленного, поэтому и страдает. Сама артистка не скрывает, что не раз ловила Данилицкого на изменах и, более того, в отместку тоже ему изменяла.

И вот сейчас певица пришла на программу Бориса Корчевникова "Судьба человека", чтобы все рассказать как на духу. Об этом Слава сообщила в своем официальном телеграм-канале. "Толя, держись, я расскажу о тебе все! Мне надоело, я больше не буду врать и молчать, решила от всего освободиться! О тебе спрашивали — я ответила. А всем твоим любовницам привет, их много, они, наверное, в разных краях живут", - игриво сообщила Слава.

Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с букетом и Борисом Корчевниковым. Многочисленные комментаторы обратили внимание, как на нее смотрит известный ведущий. Они решили, что и букет цветов, который на снимке держит артистка, преподнес ей именно он. Фанаты высказали мнение, что Слава и Борис хорошо смотрятся вместе и могли бы быть красивой парой.

