Барановская рассказала, как оказалась в больнице: "Все произошло внезапно"

На днях стало известно, что Юлия Барановская угодила в больницу. Сообщалось, что ведущую госпитализировали прямо со съемок в Салехарде. Барановской сделали две операции.

Сейчас телеведущая вышла на связь и рассказала, что же с ней случилось. "Все произошло внезапно, никаких предпосылок не было. Мы с командой были на Ямале на запланированных съемках проекта "Большие семьи большой страны", и в один момент я почувствовала очень сильную боль в животе. Мы сели в машину и поехали в Салехардскую окружную больницу", - сообщила Барановская в своем официальном телеграм-канале.

Она отметила, что ей сделали две операции, при этом уточнив, что хирургическое вмешательство было связано с осложнениями после родов.

"Конечно, после операции ощущается небольшая слабость, и есть ряд ограничений, например, пока что нельзя поднимать тяжести и нужно соблюдать определенную диету", - отметила ведущая.

Юлия Барановская уже снова выходит в свет, причем, по мнению особо наблюдательных фанатов, выглядит пока не очень хорошо. Сама телеведущая не скрывает, что проходит реабилитацию и еще слаба, потому что восстанавливается после операций. А еще Барановская призналась, что похудела.