Следком поставил точку в разговорах о бегстве Усольцевых за границу

Нет никаких реальных оснований полагать, что пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых спланировала бегство в другую страну. Об этом рассказала пресс-секретарь регионального главка Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Представитель Следкома подчеркнула в интервью aif.ru, что нет данных, свидетельствующих о том, что Усольцевы выехали за пределы Российской Федерации: "Таких намерений у них не было, их счета говорят о том, что они здесь осуществляли все свои действия".

Члены семьи не совершали денежных переводов и не покупали билеты куда-либо, а также не вступали в какие-либо конфликты с другими людьми, поэтому "оснований полагать, что они куда-то уехали, у нас нет".

Ранее Арбузова подчеркивала, что следствие исключает криминальные версии исчезновения и по-прежнему склоняется к версии несчастного случая. В Следкоме не подтвердили публикации о том, что в квартире Усольцевых якобы обнаружили новые улики, из-за которых возобновились поиски.

Между тем спасатель международного класса Владимир Легошин рассказал ТАСС, что в квадрате поисков "не такая чаща, через которую можно где-то потеряться", да и в любом случае " следы должны остаться". Эксперт предположил два варианта: "Либо они скрылись, либо не тщательно искали".