Особый налоговый режим могут ввести для ПВЗ маркетплейсов в России

В России предлагается создать отдельный ОКВЭД (код рода деятельности по общероссийскому классификатору) и специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов.

С соответствующей инициативой, как пишут "Ведомости", выступила Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). В обращении к министру экономического развития России Максиму Решетникову АУРЭК отмечает, что сейчас ПВЗ вынуждены регистрироваться по смежным кодам экономической деятельности. Это приводит к разночтениям при проверках и создает сложности с налогообложением.

Нынешние налоговые режимы не учитывают специфики работы ПВЗ, в которых предприниматели в основном функционируют по агентской модели и не имеют возможности возмещать НДС, говорится в обращении.

В связи с этим профильная ассоциация предполагает установить для ПВЗ фиксированный налог, который будет зависеть от количества пунктов выдачи. Также предусмотрены льготные ставки в отношении доходов или прибыли. Апробировать этот режим предлагается в ряде пилотных регионов.

Ранее сообщалось, что в разработанных Минфином поправках в Налоговый кодекс содержится положение о поэтапном введении налога на добавленную стоимость (НДС) на зарубежные товары, продаваемые через маркетплейсы в России. Если указанные поправки примут, с 2027 года налог составит 5%, с 2028 года — 10%, с 2029 года — 15%, а к 2030 году достигнет 20%.

Между тем налоговый режим для самозанятых продолжает действовать, несмотря на исходившее из Совета Федерации предложение закончить эксперимент раньше срока и изучить его результаты. Глава кабмина Михаил Мишустин подтвердил, что действие режима сохраняется. Однако политик указал на то, что "здесь очень важно, чтобы при его применении не было злоупотреблений".