Неизвестный пытался протаранить ворота российского посольства в Румынии

В Румынии водитель пытался въехать на автомобиле в ворота посольства России.

Инцидент произошел в ночь на 23 октября в Бухаресте. Мужчину оперативно задержали румынские сотрудники госбезопасности, передает ТАСС. Установлено, что он находился под наркотиками.

Безопасность посольства не нарушена, серьезного материального ущерба не зафиксировано. Пострадавших нет

Похожий инцидент произошел месяц назад в австралийском Сиднее. 39-летний водитель въехал в ограду здания Генконсульства России. Причиной послужила несанкционированная стоянка авто на подъездной дорожке. Правоохранители потребовали отъехать, но вместо этого водитель протаранил ворота.