У Евгении Медведевой одна нога короче другой: фигуристке предстоит операция

Евгения Медведева считается одной из самых востребованных фигуристок в стране. После завершения профессиональной карьеры она не ушла в тень, а, наоборот, только нарастила активность. Теперь Евгения ведет собственное шоу в Интернете, участвует в различных ледовых и не только шоу, много путешествует, посещает светские мероприятия.

Однако лишь сейчас спортсменка призналась, каких усилий ей это стоит. Медведева сообщила, что страдает от выраженной деформации стоп (вальгуса). Поэтому в 2026 году фигуристке предстоит серьезная операция на обе ноги. "Я не могу долго ходить, я не могу заниматься бегом, я не могу долго прыгать", - призналась Медведева.

Она уточнила, что дело не только в специфике спорта, которому она посвятила жизнь. Есть у Евгении и еще одна физиологическая особенность.

"У меня правая нога на 2,5 см длиннее, чем левая, и я по жизни со стелькой под левой пяткой", - сообщила спортсменка в своем блоге.

Ранее Евгения Медведева честно рассказала о том, что делала пластику. Так, фигуристка исправила нос, вставила виниры.