Mash: ведущий Юрий Николаев попал в больницу

Недавно легендарный ведущий Юрий Николаев подхватил вирус. Из-за обострившихся хронических проблем с легкими он стал задыхаться. Более того, шоумен падал при ходьбе, еле говорил, жаловался на сильную одышку, кашель, слабость и головокружение, передает Mash. Симптомы держались почти неделю, тогда Николаев вызвал скорую.

Телеведущего увезли в больницу. Спустя несколько дней в больнице состояние его стабилизировали. Николаев прибавил в весе, вновь начал ходить и дышать полной грудью. На днях его выписали и напомнили, что ему категорически нельзя курить. Но тот якобы по-прежнему выкуривает по две пачки в день.

Юрию Николаеву 76 лет. Он стоял у истоков популярной в СССР музыкальной телепрограммы "Утренняя почта". Позже был ведущим передач "Утренняя звезда" и "Достояние республики". Несколько лет назад стало известно, что Николаев борется с онкологическим заболеванием.

Последние годы Николаев почти не появляется в эфире, лишь изредка участвует в жюри.