Когда снизятся цены на мандарины? Отменят ли бумажные квитанции за ЖКХ? Какие соцвыплаты защищены от списания за долги? Об этом — в материале "ТВ Центра".

Квитанции за ЖКХ

Эпоха бумажных квитанций за услуги ЖКХ, по всей видимости, подходит к концу. В России хотят перейти на электронные платёжки. Такой законопроект подготовил Минстрой. Предполагается, что цифровые квитанции россияне будут получать в двух системах: на портале "Госуслуги" и в ГИС ЖКХ. В то же время безбумажный способ уведомлений не станет единственным. Если кому-то привычнее и спокойнее получать информацию с суммой платежа на бумаге, они смогут оставить себе такой вариант.

Защита от списания за долги

Перечень социальных выплат, защищённых от списания за долги, станет шире. В Госдуме идёт работа над соответствующим законопроектом. Иммунитет могут предоставить выплатам, которые получают инвалиды. К ним относятся, например, компенсации за те или иные услуги. Сейчас в списке неприкосновенных – 20 выплат: среди них – алименты, пособия по беременности и родам, на детей, маткапитал, выплаты льготникам.

Экономика долгов

Уже с 1 ноября налоговая служба сможет взыскивать задолженности граждан в упрощённом порядке без обращения в суд. Работать это будет следующим образом. Выставляется счёт, например, налог на квартиру, транспорт или землю. Человек его не уплачивает. Налоговая напоминает о долге, ждёт 6 месяцев, и, если реакции нет, запускается механизм внесудебного взыскания: с банковских счетов деньги списываются в счёт погашения долга. Если средств недостаточно, делом займутся судебные приставы.

Выплаты по страховке

Следующая новость точно обрадует водителей. Выплаты за ущерб в ДТП, оформленном по европротоколу, хотят увеличить. Депутаты подготовили поправки в закон об ОСАГО. В июле размер выплат подняли со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Но из-за растущих цен на авторынке сумму предложили вновь увеличить до 300 тысяч. Это, по мнению экспертов, должно повысить привлекательность упрощённой процедуры оформления ДТП, когда его участники самостоятельно фиксируют происшествие, без привлечения инспекторов ГАИ. Использовать европротокол разрешается для ДТП, в которых не было пострадавших.

Снижение цен на мандарины

Мандарины – непременный атрибут новогодних праздников. И хотя до Нового года больше двух месяцев, торговые сети поспешили обрадовать. Цена сладкого фрукта ближе к каникулам может снизиться. Выводы сделаны на основе того, что происходит сейчас и что было. Так вот, предпосылок для роста их стоимости нет. При этом в предыдущие годы цены на мандарины в декабре в среднем снижались на 15-20%.