Подводные саперы Балтфлота обезвредили несколько снарядов времен ВОВ

Блестящая работа подводных саперов Балтийского флота: несколько неразорвавшихся снарядов времен Великой Отечественной войны обезвредили в Финском заливе.

Опасную находку обнаружили водолазы частной организации недалеко от поселка Стрельна. После этого с Ленинградской военно-морской базы к месту был направлен катер специального назначения типа "Грачонок".

Район оцепили, саперы произвели закладку взрывного устройства и уничтожили все обнаруженные боеприпасы. В Минобороны отмечают: при проведении операции были соблюдены все необходимые меры и требования безопасности.