Разжиревшим ларгам из Приморского океанариума назначили диету и тренировки

Платон совсем не настроен выполнять команды тренера. Да и зачем? Еды и так полно. Массовый заход иваси в вольеры с ластоногими совсем избаловал питомцев океанариума. Несколько недель подряд рыба фактически сама прыгала в рот.

"Когда подошла иваси, они сразу отвлеклись от нас и занялись охотой. Это типичное поведение, это нормально, это хорошо. И мы понимаем, что наши животные не утратили способность к охоте", - говорит Кристина Степанова, старший тренер базы исследования морских млекопитающих Приморского океанариума.

К открытым вольерам здесь стаи рыб осенью подходят регулярно. Но в этом году иваси как никогда много. Ластоногие, конечно же, не могли не воспользоваться таким моментом. Отъедались в прямом смысле слова до отвала. Во время обжорства ларги совсем забросили тренировки. В результате обросли жирком и теперь лениво плавают или греют на солнышке свои толстенькие животики. Буквально за три недели каждая ларга набрала минимум 20 килограммов.

Взвешивание у тюленей - каждые пять дней: "Идем взвешиваться. Сейчас он весит 103,2 килограмма, а до иваси весил 83 килограмма". Такой вес ларги обычно набирают зимой. Поэтому после внепланового объедания животных ждет небольшая диета.

"Именно сейчас набор веса не нужен. Рацион более постный, но все же вода уже холодная, сейчас будем смотреть, как они сбрасывают или нет, в зависимости от ситуации будем подбирать рацион", - уточняет тренер.

Сейчас, когда рыбы стало меньше, ларги вспомнили про своих воспитателей. Наперегонки бегут и к ним, и к контейнерам с едой. И вновь приступили к занятиям . Принести обруч, поймать мячик или смирно сидеть на месте - упражнения не для праздного развлечения. Тюленям они помогут вновь обрести талию, а ученым - лучше изучить повадки этих животных и понять механизмы сохранения и восполнения популяции ларг в дикой природе.