Взрыв в Копейске: как минимум 10 погибших, заведено дело, объявлен траур

Мощные взрывы этой ночью слышали во всем городе. Примерно в 23:45 ужасающий грохот разбудил людей в домах. Многоэтажки качнуло. Перепуганные жители услышали сильный гул. Через минуты – второй взрыв. Столб огня и зарево пожара увидели уже не только в Копейске. Но и в трех соседних поселках.

Чуть позже власти сообщили – эпицентр находится на территории местного предприятия, завода "Пластмасс". Всю ночь к месту ЧП подъезжали реанимобили. Раненых эвакуировали в городские больницы. Позже начали приходить сообщения о погибших. К этому часу известно, что жертвами аварии стали больше 10 человек. Еще несколько пропали без вести.

На ликвидацию пожаров, разбор завалов и поиски людей брошены все силы МЧС. Пламя удалось сбить только к утру. Тлеющее оборудование, которое осталось под грудой обломков, проливают до сих пор, чтобы не вспыхнул новый пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель людей.

Дороги вокруг завода оцеплены нарядами полиции. Свободный проезд только для скорых. В Копейске создан оперативный штаб. Работает "горячая линия". Власти убедительно просят население сохранять спокойствие. И что не менее важно - не верить фейкам в соцсетях и не тиражировать откровенные вбросы.

Семьям погибших помогают профессиональные психологи. Администрация области пообещала оказать людям всю необходимую материальную и финансовую помощь.